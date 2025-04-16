內地短劇大熱 傳演員日薪逾2萬

【本報綜合報道】內地有短劇演員近日在節目中透露短劇演員日薪可達兩萬元（人民幣‧下同，約2.1萬港元），引發熱議。惟內媒周日報道，經調查發現上述水準僅限於頭部演員，一般主演日薪大多介乎1,000元至5,000元（約1,060至5,320港元），群眾演員的日薪僅為80元至100元（約85至106港元）。

訓練機構索高額代理費蒙騙 報道指，短劇產業近年發展蓬勃，拍攝周期極短，7天便能完成80集。有演員透露，專業演員需提早背詞，每日工作長達14小時。另有導演指，短劇成敗關鍵在於編劇和演員，優質演員能迅速走紅，但整體收入仍遠低於長劇演員。短劇產業投資模式多元，包括平台注資、自媒體團隊創作及企業客製化劇，有製片介紹，短劇獲利模式涵蓋廣告分帳、付費點播及版權售賣等。

隨着市場火熱，觀眾入行、編劇訓練班及推廣兼職大量湧現，但部分機構被曝以高額代理費或流量包蒙騙學員，提醒民眾需謹慎辨別。有業內人士提醒，短劇業雖然門檻低且機會多，但競爭激烈，僅得1%的頭部從業人員能獲得高薪，入行者應理性評估風險再做決定。