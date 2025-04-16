寧夏發布禁毒規範 完善治理體系

【本報綜合報道】寧夏禁毒委員會辦公室近日發布《社區禁毒專職工作人員配置與服務規範》，為當地首個禁毒領域地方標準，有效填補寧夏禁毒工作地方標準的空白，為寧夏社區禁毒工作提供規範化依據和有力支撐。

設標準 梳理核心工作 相關新規已經於上月29日起實施，從人員配置、服務內容、職業健康安全和服務改進等方面制訂具體標準，對資訊管理、社區戒毒康復、幫扶救助、跟蹤排查等8項核心工作進行全面梳理與規範，確保每項工作有章可循。

寧夏禁毒委員會辦公室表示，新規將進一步優化基層禁毒隊伍結構，提升社區戒毒康復等服務的精準性和科學性，為完善毒品治理體系、深化平安寧夏建設提供技術支撐。下一步當地將全面推進標準落地實施，持續提升禁毒社會化工作水平。

與此同時，為強化寧夏學生識毒、防毒能力，當地禁毒專員近期亦頻繁走入校園宣傳。銀川市興慶區解放西街社區戒毒（康復）工作中心聯合銀湖社區，上周四在銀川市體育運動學校開展禁毒科普活動，通過知識講解、防範技能演練、毒圈話術精準識別等方式與學生展開情景互動，亦播放禁毒題材電影，發放禁毒宣傳摺頁，進一步提高青少年防範意識。