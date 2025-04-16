民政部指養老服務缺人才

【本報綜合報道】民政部周一召開季度新聞發布會，當中民政部、人社部聯合印發了《關於加快推進養老服務技能人才職業技能等級認定工作的實施意見》，並指出當前存在養老服務技能人才總量不足、高層次人才短缺的問題。

老齡化速度快需求增 民政部養老服務司副司長李永新表示，以養老護理員為重點的養老服務技能人才，是養老服務的重要提供者，是養老服務體系建設的重要支撐保障。國內老年人口基數大，老齡化速度快，特別是隨着高齡、失能等老年人數量增加，對養老服務人才數量需求大、品質要求高。當前，還存在以養老護理員為重點的養老服務技能人才總量不足、高層次高技能人才短缺問題。

他指，《實施意見》是中國首個關於養老服務技能人才評價工作的專項政策文件，文件印發有助於進一步增強養老服務技能人才評價規範性和公信力，推動評價結果與崗位使用、工資待遇緊密結合，對提升養老服務行業吸引力、穩崗助企具有重要意義。

民政部也與人力資源社會保障部近日印發《關於加強新時代民政高技能人才隊伍建設的意見》。《意見》稱，養老護理員、孤殘兒童護理員、殯儀服務員、遺體火化師、公墓管理員、矯形器裝配工、假肢裝配工等民政傳統特色職業從業人員，廣泛活躍在民政生產服務和技術創新的第一線，是民政技能人才主力軍。