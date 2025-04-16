首季1.63億人次出入境 同比升逾15%

【本報綜合報道】國家移民管理局昨日公布，今年第一季全國移民管理機構累計查驗出入境人員1.63億人次，同比上升15.3%。其中，內地居民約8,027萬人次、港澳台居民6,572萬多人次、外國人1,743萬多人次，同比分別上升15.4%、11.2%、33.4%。

上述期間，全國移民管理機構共簽發普通護照515.3萬本、內地（大陸）居民往來港澳台證件簽注2,485萬多張（件），簽發港澳台居民來往內地（大陸）通行證56.9萬張，簽發外國人簽證證件36.1萬證次。移民局政務服務平台為港澳台居民、海外華僑和外國人，免費提供身份核驗服務1,680萬人次。此外，全國累計查驗出入境交通運輸工具849.5萬架（列、艘、輛）次，同比上升15.5%，其中飛機23.9萬架次、列車2.5萬列次、船舶10.6萬艘次、機動車輛812.4萬輛次。