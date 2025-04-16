美前副卿阿米塔病逝 台表慰問

【本報綜合報道】美國前副國務卿阿米塔（Richard Armitage）周日因肺栓塞辭世，享年79歲。他曾多次訪台，去年率團參加台灣地區領導人賴清德的就職禮。台外事部門周二表示，已指示駐美代表處向其家屬表達台灣政府及人民的弔念與誠摯慰問。

享壽79歲 曾屢聲援台 阿米塔國際團隊周一發布聲明，公布阿米塔的死訊。他於麻省出生，父親是商人，母親則是護士，1967年畢業於美國海軍學院，離開軍隊後曾被召回參加越戰，畢生擔任軍人和外交官。他2001年至2004年擔任時任小布殊政府國務卿鮑威爾的副手，任內面臨911恐襲以及阿富汗，以及阿富汗與伊拉克戰爭的初期動盪時期。

面對解放軍去年在賴清德就職禮後的圍台軍演，阿米塔曾稱如他們正確出牌，做需要做的事來支持台灣，台灣就不會成為世界上最危險的地方。台外事部門周二表示，阿米塔生前持續關切大陸對台軍事威脅與脅迫行徑，曾於解放軍圍台軍演時強調大陸愈欺負台灣，國際社會就愈為台灣發聲，該部門對其逝世深表惋惜哀悼。