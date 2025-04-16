中韓海洋事務對話本月舉行
【本報綜合報道】韓聯社周一引述南韓外交消息人士指，中韓兩國外交部門就月內在首爾舉行中韓海洋事務對話合作機制第三次會議達成協議，正協調具體日程，雙方可能磋商中方在中韓暫定措施水域設置鋼製構造物一事。
或談華近蘇岩礁建設施爭議
據預測，南韓外交部東北亞及中央亞局局長姜英信和中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，將作為雙方首席代表與會。中韓海洋事務對話合作機制於2019年12月啟動，前兩次會議分別於2021年4月和2022年6月舉行。南韓政府今年2月派遣海洋水產部旗下海洋科學技術院調查船前往蘇岩礁附近的暫定措施水域，試圖考察中方擅建設施但遭阻撓。
南韓產業通商資源部昨日另宣布，中韓自由貿易協定第二階段第十一輪談判昨日至周五在北京舉行。南韓產業部自由貿易協定交涉官權慧珍和中國商務部國際經貿關係司司長林峰將作為雙方首席代表，各率40多人團隊談判。雙方計劃協調服務貿易、投資和金融三大領域的協定文案，並磋商市場准入等問題。
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