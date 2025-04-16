華強北商戶觀望 稱關稅風險機遇並存

轉攻內地市場

在華強北一、二樓主要經營零售終端產品的商舖，近日依然人頭攢動，有商戶拿着翻譯機和來自國外的客戶交談。而在高層從事進行電子商品批發的商戶，有出口業務的企業生意難免受影響。經營LED燈業務的王名釗有美國客戶早前訂了一批貨，當美國徵收20 %關稅時仍在猶豫，但近日終於決定取消訂單。但在深圳創業30多年的王名釗表示，國外訂單取消了，還可靠國內市場，最終還是消化完訂單。他更指出，華強北的產品種類全、配貨快、效率高，「這個模式不是搬到其他國家一天兩天就能做起來的」。