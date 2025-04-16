美大規模撤銷簽證 華4留學生提訟

此案受委託的負責律師朱可亮表示，考慮到事情緊急且影響巨大，已在加州聯邦地區法院提交上述訴訟，為了所有受影響的留學生而不只為數名原告。原告主張美國政府官員未提供任何通知、聽證或證據，僅憑模糊的國家安全理由終止身份，甚至將數年前已撤銷的交通罰單、家庭糾紛指控作為依據，以非法方式基於外僑身份、國籍、種族歧視他們，其武斷且反覆無常的行政行為違反美國《行政程序法》及憲法修正案保障的正當程序和平等保護原則。起訴書指出，聯邦政府的做法違背美國憲法和其他法律，要求中止其違規做法並立即恢復所有受影響學生的身份。