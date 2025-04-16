哈爾濱懸紅 指涉亞冬會網攻 通緝美國3特工

指國安局及兩頂尖學府參與其中 針對2025年哈爾濱第九屆亞冬會早前遭境外網攻，黑龍江省哈爾濱市公安局昨日透露，成功追查到美國國家安全局（NSA）的3名特工和兩間美國大專院校參與其中，就此發布通告懸賞通緝上述3人，凡提供有效線索的舉報人及配合公安機關抓獲有關疑犯的有功者，公安機關將給予一定金額獎勵，也會對舉報人身份訊息嚴格保密。

哈爾濱市公安局組織技術專家組成技術團隊展開網攻溯源調查，發現此次網攻是NSA精心組織，由轄下訊息情報部數據偵察局下屬特定入侵行動辦公室實施，依託所屬多間掩護機構購買一批不同國家的IP位址，並匿名租用一大批位於歐亞的網絡伺服器作為掩護。當局鎖定參與網攻亞冬會的NSA特工包括威爾遜（Katheryn A. Wilson）、思內爾（Robert J. Snelling）和約翰遜（Stephen W. Johnson），他們曾多次網攻中國關鍵訊息基礎設施及華為公司等企業，而具NSA背景的美國加州大學、維珍尼亞理工大學也參與今次網攻。

同時攻擊省內重要行業 美方在賽前的攻擊行為主要集中在亞冬會註冊系統、抵離管理系統、競賽報名系統等，意圖竊取參賽運動員的個人私隱數據，開賽後攻擊重點方向為賽事訊息發布系統等，圖擾亂影響亞冬會賽事正常運行。美方同時網攻黑龍江省內能源、交通、水利、通訊、國防科研院校等重要行業，又向省內多個基於微軟Windows作業系統的特定設備發送未知加密字節，疑為喚醒、激活該系統提前預留的特定後門。本報綜合報道