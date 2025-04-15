觀鳥減壓年輕化 兼膺公民科學家

沉浸澳洲大自然 結友記錄成貢獻 澳洲傳媒周日報道，觀鳥過往一直被認為是老人閒時玩意，但自新冠疫情爆發後，這個活動在全球年輕一代中愈來愈受歡迎，有研究更發現可以藉此減少壓力，促進心理健康。另一方面，觀鳥人士不知不覺間化身公民科學家，透過觀察與上傳至網絡的生物資料，為鳥類保育工作作出重要貢獻。

藝術家錢伯斯（Stephanie Chambers）與伴侶在2016年成立悉尼鳥類俱樂部，成員來自各行各業。她認為，大多數年輕人都離不開手機或電子設備，惟一旦外出觀鳥，就會把這些連同生活壓力都拋諸腦後，沉浸在大自然，期間更可結交志同道合的朋友。

助追蹤監測 雙贏局面 澳洲作為世上特有鳥類數量第二多的國家，收集鳥類種群變化數據，對保育工作至關重要，但許多瀕危鳥類生活在偏遠險峻處，研究人員無法全年留在野外監測。不過，觀鳥者收集的雀鳥圖像和鳥鳴錄音等，能夠成為研究人員大規模監測和評估保育成果的長期數據。

在維多利亞省偏遠的馬拉庫塔地區，觀鳥者可以看到300多種鳥類，以其中的輝鳳頭鸚鵡為例，自2019年被森林大火摧毀唯一食物來源後，其數量恢復進度正是靠觀鳥者觀察記錄所得。有全科醫生表示，公民科學家透過觀鳥有所作為，同時獲得有益健康的生活方式，對人類健康和自然保護來說是一種雙贏局面。本報綜合報道