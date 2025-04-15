兩岸國際

越促嚴控進口原材料 防欺詐

越南工業貿易部上周向出口產業協會、製造商和出口商發布一份文件，敦促更嚴格控制進口原材料，避免原產地欺詐的指控，確保產品符合海外買家設定的原產地和可追溯性標準。工貿部鼓勵出口商制訂適應新貿易動態的策略，包括在尚未開發或潛力巨大的市場中尋找新客戶和合作夥伴。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者