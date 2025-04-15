兩岸國際

泰打擊電騙 電訊商社媒有責

為加強打擊電訊詐騙，泰國周一起實施《預防和打擊技術犯罪措施法規》，要求金融機構、電訊營運商和社交媒體平台經營者，承擔遏制詐騙責任，否則最高罰款50萬泰銖（約11.6萬港元）。任何對失職行為負有責任的個人，將最高監禁一年和罰款。（綜合報道）
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