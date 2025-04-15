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斐濟南部海域爆6.5級地震
斐濟南部海域發生地震。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】南太平洋島國斐濟南部海域昨發生黎克特制6.5級地震，無人員傷亡和財產損失報告。
據美國地質勘探局消息，地震發生在早上8時03分，震央位於南緯26.06度、西經178.36度，震源深度263.3公里。斐濟位於環太平洋火山地震帶，因地殼板塊相互碰撞地震頻發。
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