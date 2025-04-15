南海海槽大地震風險增 華駐日使館籲公民防範

大使館指出，日本是地震多發國家，去年8月位於南海海槽西端的宮崎縣發生黎克特制7.1級地震，日本政府發布了「巨大地震提醒」。日本政府3月31日公布最新南海海槽大地震風險評估報告，把未來30年日本發生南海海槽大地震的機率從70%提升至80%，稱地震可能波及西起沖繩、東至福島的廣大區域，導致29.8萬人死亡，造成1.8萬億美元（約14.04萬億港元）經濟損失。

倡「中國領事APP」聯繫

大使館提醒在日中國公民實際增強防範意識，及時了解掌握地震自救知識，適當儲備飲用水、食品、防災急救用品等緊急物資。透過電視、網絡、廣播等方式密切關注地震動態、氣象預警及防災訊息，利用手機APP等設定災害提醒，災害發生後第一時間避難。災後只有在避難所才能穩定獲得飲食、休息、通訊等基本保障，建議提前確認附近避難場所訊息，遵循地方政府發布的預防、避難指令，盡快轉移至避難所等安全地帶。積極透過「中國領事APP」或微信「中國領事」小程序進行「海外公民登記」，以便災害發生時及時聯繫、獲得救助。