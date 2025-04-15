韓總統人選支持率 李在明拋離對手

【本報綜合報道】南韓民調機構Realmeter昨日公布民調結果顯示，在新一屆總統熱門人選中，共同民主黨前黨魁李在明支持率達48.8%，名列第一；前僱傭勞動部長金文洙以10.9%支持率排名第二，較上次調查下降5.4個百分點；代總統韓德洙為8.6%。