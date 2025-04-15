內亂案首庭審 尹錫悅反駁指控

【本報綜合報道】南韓前總統尹錫悅昨早到首爾中央地方法院出席內亂案首次庭審，他坐在被告席上，身穿藍色西裝，繫紅色領帶，頭髮整齊地向後梳，並向法庭確認住址為「瑞草洞Acro Vista」。

尹錫悅去年12月3日頒布緊急戒嚴令，其後因涉嫌發動內亂被捕。尹錫悅乘車經法院停車場出庭，沒有公開現身，並於早上9時50分進入法庭。首爾中央地方法院刑事第25部審判長池貴淵於10時開庭，尹錫悅起立並向法庭低頭。法官確認尹錫悅身份，核實他的出生日期是1960年12月8日，職業是前總統。

指戒嚴定性內亂罪不符法理

檢方和尹錫悅透過開庭陳述發表各自立場，尹錫悅親自辯駁檢方的指控，辯稱緊急戒嚴在短短幾小時後就解除，檢方認定戒嚴為內亂罪是不符合法理。檢方闡述公訴意見時指出，被告以擾亂憲政秩序為目的決定發起暴動，還以妨礙憲法機構行使職權、使憲法制度喪失功能為目的宣布實施戒嚴，因此檢方依據《刑法》第87條中的「內亂罪」規定，對其提起公訴。