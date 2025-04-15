法財長憂華出口重心轉向歐洲

法國財長 隆巴德

【本報綜合報道】法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）上周六表示，在當前中美貿易戰局勢下，必須警惕中國商品大規模流入歐洲市場的風險。

恐商品「傾銷式」湧入 隆巴德表示，美國總統特朗普早前雖然宣布暫緩對等關稅90天，但依然維持對所有歐洲輸美商品徵收10%的關稅，同時鋼鐵和汽車領域的額外措施也沒有取消，因此這僅僅意味沒有出現更壞的消息，而非真正出現轉機，正因如此，歐洲不應掉以輕心，必須繼續保持對美施壓。他另強調，中國或許會嘗試將出口重心轉向歐洲市場，因此希望歐洲能夠堅決抵制任何來自中國的商品「傾銷式」湧入。

歐盟委員會主席萊恩上周二與中國總理李強通電話，她強調經過改革的貿易體系應該是自由、公正且建立在公平競爭基礎之上，歐洲和中國作為全球兩大主要市場，存在支持貿易體系的責任，呼籲通過談判解決當前局勢，避免局勢進一步升級。她另向李強表達了對於美國關稅可能導致大量中國產品湧入歐盟市場的擔憂。李強則表示，中方願同歐方攜手努力，保持良好順暢的高層交往，增進政治互信，拓展務實合作。