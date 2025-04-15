石破茂：關稅談判不會一味妥協

日本首相 石破茂

【本報綜合報道】日本預計周四與美國就對等關稅問題展開談判。日本首相石破茂昨日在眾院預算委員會接受質詢時強調，不會為了盡快達成協議而向美方不斷妥協。

石破茂表示，若無法從理性與感情層面理解美國總統特朗普，將無法建設互信的日美同盟關係，將針對特朗普的發言意圖進行前所未有的精細化分析，再做出應對措施，包括將向美方強調重新構建日美同盟關係的重要性，並闡述兩國未來能為世界做些甚麼。他又否認會對美徵收報復關稅，形容在目前食品和能源價格高漲的形勢下，不認為採取報復性手段符合日本和國民的利益。

另外，特朗普周日乘坐專機空軍一號從佛州海湖莊園返回白宮時，再次談及美國鋼鐵與日本製鐵合併計劃，重申美國鋼鐵不應該由外國公司掌控。石破茂在質詢期間表示，需要按照美國法律審視收購與投資的分別，要確保美國鋼鐵仍是美國公司，同時實現日本利益。

調查：關稅政策影響84.2%日人 近日一項調查結果顯示，日本84.2%受訪者認為美國關稅政策會影響日常生活。對於日本政府旨在遏制大米價格飆升的舉措，回答稱「不充分」的受訪者佔到82.7%。石破內閣支持率為32.6%，較上次調查略有上升。