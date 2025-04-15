未來一周美將宣布半導體關稅
【本報綜合報道】美國商務部長盧特尼克周日表示，先前將一系列電子產品從對等關稅豁免只是暫時，產品將面臨個別關稅，可能會在一兩個月內實施。總統特朗普其後預告，將於未來一周宣布進口半導體關稅，但會給予部分企業「靈活性」。
盧特尼克接受美國廣播公司政論節目採訪時指出：「這些產品都將納入半導體範疇，會有一種特殊的關稅，來確保這些產品遷回美國。我們需要半導體、我們需要晶片、我們需要平板顯示器，我們需要這些東西在美國生產。」他指，美國總統特朗普所做的是，這些產品豁免於對等關稅，但它們會被納入半導體關稅，大概會在一兩個月內實施。盧特尼克在節目中表示，白宮將實施一種關稅模式，以鼓勵半導體和製藥業將業務移回美國。
特朗普稱華對美最差
特朗普其後在社交平台發文，表示沒有在上周五宣布任何關稅豁免，對美國採取不公平貿易和非貨幣關稅壁壘的國家不能夠脫身。他指中國是至今對美國最差的國家，相關產品仍要繳納20%的芬太尼關稅，只是轉移到不同的關稅類別。
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