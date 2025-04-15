未來一周美將宣布半導體關稅

盧特尼克接受美國廣播公司政論節目採訪時指出：「這些產品都將納入半導體範疇，會有一種特殊的關稅，來確保這些產品遷回美國。我們需要半導體、我們需要晶片、我們需要平板顯示器，我們需要這些東西在美國生產。」他指，美國總統特朗普所做的是，這些產品豁免於對等關稅，但它們會被納入半導體關稅，大概會在一兩個月內實施。盧特尼克在節目中表示，白宮將實施一種關稅模式，以鼓勵半導體和製藥業將業務移回美國。