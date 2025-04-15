特朗普酒店禮品舖 揭大多商品中國製造

網民在特朗普旗下酒店的禮品店內逐一檢查其售賣的商品，包括帽子、T恤、外套、保溫杯、運動水樽等，其中大部分服飾類商品來自中國，而保溫杯、運動水樽等商品則特地標出在美國設計，並用標籤遮擋「Made in China（中國製造）」字樣。除中國外，其他商品生產國家亦包括孟加拉、巴基斯坦、越南等，而特朗普牌的護髮乳和潤膚霜都非美國製造，而是來自加拿大。

許多網民在影片下方留言，揶揄特朗普言行不一，有人表示：「特朗普要美國人買美國貨，但他甚至都不願意在旗下酒店引進美國製造商品？」亦有人稱，總統應該以身作則，尤其是當他將自己的名字印在周邊產品上時。美國電視節目主持人吉米基梅爾（Jimmy Kimmel）亦曾在節目上批評特朗普試圖用標籤遮擋產地的行為，形容此舉可能違反商品標籤法規。