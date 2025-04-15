美高中生為刺殺特朗普鋪路 家中轟斃繼父生母

謀推翻政府 擬獲資源及自主權 美國威斯康辛州密爾沃基一名17歲高中生密謀刺殺總統特朗普及推翻政府，為了順利執行陰謀竟先射殺母親及繼父。聯邦調查局（FBI）指，疑犯疑受新納粹主義極端組織影響，並計劃事後逃往烏克蘭。疑犯被捕後還押，將於下月7日提堂，保釋金定為100萬美元（約780萬港元）。

案件於上月1日揭發，51歲男子邁耶（Donald Mayer）與35歲妻子塔提阿娜（Tatiana Casap）在家中雙雙身亡。17歲少年卡薩普（Nikita Casap）因連續曠課兩周，加上邁耶長時間缺勤引起親人憂慮，聯絡地方官員上門調查而揭發。邁耶死於頭部中槍，塔提阿娜的遺體滿布彈孔，估計他們於2月11日遇害。

疑受新納粹極端組織影響 法庭文件指，探員在卡薩普的手機發現與新納粹主義極端組織「九角軍團」（Order of Night Angles）有關的資料。卡薩普的手稿上繪有希特拉肖像，並寫下崇拜希特拉的文字，提到發起一場拯救白人種族的革命。為了推翻美國政府及刺殺特朗普，卡薩普還出資購買無人機和炸藥。卡薩普供稱，除掉總統或副總統必然會帶來混亂，有可能加速政權垮台。

卡薩普曾使用Telegram通訊軟件與一名俄語用家對話，詢問行刺事成後能否在烏克蘭過上正常生活。

卡薩普被控兩項一級謀殺罪、兩項藏匿屍體罪，或會加控刺殺總統未遂罪及使用大規模殺傷武器罪。FBI表示，卡薩普先殺害雙親是為了獲取必要經濟資源和自主權，為更大陰謀鋪路。

州長官邸焚毀 拘縱火狂徒 此外，賓夕凡尼亞州州長夏皮羅官邸周日凌晨起火。警方拘捕38歲縱火疑犯巴爾馬（Cody Balmer），他因不滿州政府將他的物業拍賣而犯案。夏皮羅透露，他和家人凌晨2時左右被警員敲門叫醒，得知發生火警後安全疏散。巴爾馬將面臨企圖謀殺、恐怖主義、嚴重縱火及對特定人員作出嚴重攻擊等指控。本報綜合報道