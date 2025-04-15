中俄首季貿易額減至4150億元

今年首季中國對俄出口227.25億美元（約1,772億港元），下降6.3%；中國自俄進口304.88億美元（約2,378億港元），下降6.7%。上月中俄貿易額為184.48億美元（約1,439億港元），其中出口77.69億美元（約606億港元），進口106.79億美元（約833億港元）。俄羅斯副外長魯堅科上周二表示，美國對中國的關稅政策不會影響俄羅斯與中國的貿易關係，兩國繼續合作。

中國駐俄羅斯大使張漢暉上月指，在兩國領導人的戰略引領和親自關注下，新時代中俄全面戰略協作夥伴關係進入新的歷史階段。兩國政治互信持續增強，經濟貿易合作不斷深化，人文交流日益擴大，國際協作更加緊密。無論國際局勢如何變化，中俄友誼的歷史邏輯不會改變，內在動力不會減弱。