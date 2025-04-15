俄轟烏東北蘇梅市中心 疑無差別攻擊34人喪生

另有117傷 普京晤美特使48小時後施襲 俄羅斯總統普京接見美國中東問題特使威特科夫48小時後，烏克蘭東北邊境城市蘇梅市中心周日受到俄軍彈道導彈攻擊，造成至少34人死亡及117人受傷。烏克蘭指控俄軍可能使用集束彈藥，意圖在廣泛空間造成無差別殺傷。中國外交部昨日回應事件，強調對話談判是解決危機唯一出路。

事發在周日早上10時15分，兩枚伊斯坎德爾M彈道導彈擊中蘇梅州立大學一帶，街道上散落多具血漬斑斑的屍體，有汽車起火及樹木彎曲。當日是東正教柳絨節，為一年中最重要的宗教慶典之一。最少兩名兒童在襲擊中喪生，另有15名兒童受傷。導彈打擊區內20幢建築物受損，當中包括教育機構、咖啡館、商店及住宅公寓，更摧毀多輛汽車和無軌電車。

蘇梅州州長、地區軍事管理局局長阿爾秋赫指，兩枚導彈擊中人口稠密地區，其中一輛無軌電車上大多數乘客遇難。烏克蘭總統澤連斯基譴責只有喪心病狂的敗類才會下手，批評普京無視美國促成停火的努力，促請全球以實際行動作出強硬回應。他呼籲盟友，再向烏克蘭提供10套愛國者防空系統。

烏前議員稱部隊或正辦儀式 烏克蘭最高議會議員別祖格拉婭、前議員莫西丘克聲稱，事發時現場可能有烏軍部隊舉行頒獎儀式。莫西丘克續稱，在第117國土防禦旅頒獎典禮上，有兒童在內的平民出席。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫指控，俄軍第112和第448火箭旅分別從沃羅涅日州、庫爾斯克州，發射導彈施襲。

歐盟承諾炮彈 已供三分二 俄羅斯國防部昨日承認，周日發射導彈打擊蘇梅的烏軍謝韋爾斯克戰役戰術集群指揮人員開會地點，消滅60多人。聲明指摘烏克蘭繼續利用平民為人盾，在人口稠密的市中心設置軍事設施，並組織軍人參與活動。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯證實，歐盟已向烏克蘭提供所承諾200萬枚炮彈的三分之二。

全俄國家電視廣播公司電視節目主持人周日公布克里姆林宮發言人佩斯科夫受訪片段，佩斯科夫稱俄美總統面對面會晤將在條件成熟後適時舉行，目前相關準備工作尚未完全就緒。佩斯科夫又指，普京日前在聖彼得堡會見威特科夫，令俄美總統會晤邁出一步。惟俄美關係積累不少問題，因此不應期望能迅速取得成果。本報綜合報道

蘇梅市建築物嚴重受損。 克宮發言人 佩斯科夫 威特科夫（左）和普京（右）在聖彼得堡會晤。 遇襲的街道散落多具屍體。