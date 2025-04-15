拒上學設門診醫治 10個月助近萬人次

北京兒童醫院是全國首批開設兒童心理門診的三甲醫院，去年6月從原來兒童心身醫學科單獨分出「拒絕上學門診」。門診開設10個月，接診近一萬人次，初一、高三、初三及高一群體都是門診常客，常見症狀包括焦慮及抑鬱等。

兒童青少年任何心理和情緒障礙都有可能導致拒絕上學，全球大約17.8%兒童青少年存在拒絕上學及其相關問題，中國兒童心身醫學科普通門診中大概有20%到30%個案有拒絕上學問題。生物、心理、家庭、社會四方面的原因共同造成了孩子拒絕上學。拒絕上學門診副主任醫師李瑛表示，當孩子已無法維持正常上學時，即表示心理問題已達至少中度以上程度，父母應該先去接受及面對，同時站在對方角度嘗試理解。

激發孩子內在動力成關鍵 李瑛發現，一些父母往往急於求成，認為看完醫生孩子就能回到學校，有的家長甚至暴力逼迫孩子返校，結果適得其反。當家長克服焦慮，換位思考，百分之百接納孩子後，拒絕上學門診的治療就可以轉向孩子，如何激發孩子內在動力成為治療的關鍵。

醫師籲勿忽略微小進步 在治療過程中，李瑛會給予家長兩張表格，一張是《心身治療家庭計劃表》，另一張是《行為觀察紀錄表》。《心身治療家庭計劃表》用於安排孩子一周活動，《行為觀察紀錄表》則記錄孩子作息及服藥等情況。李瑛說，許多父母往往只會關注孩子大進步，常常忽略微小進步，實際上守護小進步至關重要。

李瑛透露，約有三分之一的孩子接受治療後可能可以返回校園，或者進入到一種過渡上學的狀態，有三分之二還需要再進一步干預。北京兒童醫院年初推出心理工作坊，幫助在拒絕上學門診治療過一段時間的兒童青少年，進一步恢復社交，尋找家庭和學校之間的平衡點。本報綜合報道