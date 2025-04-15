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旅美數學家夫婦回國任教
浙江寧波東方理工大學官網顯示，著名應用數學家陳敏近日全職加盟，成為最新一名從美國回國的中國學者，其丈夫沈捷此前亦擔任同校數學科學學院院長。陳敏曾任美國普渡大學數學系教授，研究方向為非線性波、數值分析等。沈捷則是普渡大學傑出教授，專攻偏微分方程數值解。（綜合報道）
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