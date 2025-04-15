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甘肅煤礦事故 釀5死9傷
甘肅蘭州市一處煤礦周日發生二氧化碳突出事故，造成5人死亡，9人受傷。事發於蘭州窰街煤電公司金河煤礦，事故發生後，立即啟動事故應急預案，並調集礦山救援隊等救援力量展開救援，目前事故原因調查及善後工作仍在持續。（綜合報道）
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