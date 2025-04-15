河水變色冒泡 揭藻類現象
【本報綜合報道】湖南省慈利縣漊水長潭河段水域自上月起顏色出現異常，更有白色泡沫漂浮，就連溶洞亦堆滿垃圾。張家界市生態環境局慈利分局周日指，經專家判定水域顏色異常為多甲藻輕度水華，是由三大主因引起。
局方指，主因分別是長潭河電站壩區水流較慢，水體交換能力弱，導致水體自然淨化能力降低；降水量較歷年同期偏少24%，年均氣溫較歷年同期偏高1.6℃，氣象條件有利於多甲藻生長繁殖；人為活動因素活躍，農業面源污染、畜禽養殖污染、生活污水、河床漂浮物及河道底泥釋放污染物等多重因素疊加，導致水體氮磷營養鹽富集，引發水生態失衡，藻類及其他浮游生物迅速繁殖。
當局指現時水質正常
針對上述現象，局方與慈利縣政府組成工作專班，全面展開排查溯源，加密水質監測，治理水華問題，全面排查畜禽養殖、農村生活污水垃圾、天坑溶洞排污等風險隱患，啟動畜禽養殖污染防治專項行動。目前，涉事河段水質正常，藻類水華現象消失，沒造成水污染源擴散，水質監測數據表明涉事水域水質符合標準要求，沿線居民生活用水和飲用水未受影響。
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