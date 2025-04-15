國民黨立委辦主任遭帶走調查

【本報綜合報道】國民黨近日連署要求罷免民進黨立委吳沛憶與吳思瑤，惟昨日上午罷免案召集人李孝亮、劉思吟等人住處遭檢調搜索，當中國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安也遭帶走。羅智強表示，面對綠色恐怖、司法清算，絕不屈服，同時指控綠營已啟動「全面殲滅在野黨計劃」。

斥綠營正殲在野黨 羅智強在社交網寫道：「恐怖清算羅智強，我的主任被帶走，綠色恐怖來了！」他指出，陳冠安是他的得力助手，自他當選立委以來，一直並肩奮戰，強力監督民進黨。他透露此前收到消息，民進黨已啟動全面殲滅在野黨計劃，將約談在野黨辦公室重要幹部，甚至在野立委下手。

羅智強也說，爆料者也提醒，民進黨可能先以小案為藉口，將「以案查案」，藉由搜索資料，羅織構陷、入人於罪。所以今天陳冠安被搜索帶走，他一點都不意外。只是痛心台灣的司法墮落到這種地步，甘於成為執政黨清算在野黨的鷹犬。羅智強強調，絕不畏懼打壓，面對綠色恐怖、司法清算，絕不屈服，一定奮戰到底。