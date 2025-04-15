台軍漢光兵棋推演 海空成功協防作戰

將配合攻擊行動 磨練削弱策略 台軍「漢光41號」電腦兵棋推演為期14天，防衞軍前8天在海空協力下達成一次成功的聯合作戰，接下來將配合攻擊軍行動方案，持續磨練削弱戰略等執行成效。

電腦兵推於本月5日登場，以灰色地帶侵擾及解放軍由演轉戰等可能行動為想定場景，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施14天13夜、連續24小時對抗演習。台灣防務部門顧立雄上周六指出，前階段完成常態危機處理、灰色地帶應處及聯合反登陸作戰等重要課目，防衞軍整體演練成果良好。

共為期14天 貼近實戰情境 防衞軍在接下來6天的演習期程中配合攻擊軍，將持續磨練削弱戰略等執行成效。各級部隊務必掌握訓練節奏，持續達成預定訓練目標；攻擊軍應營造高張力戰場情境，誘導防衞軍實施演練，以增強防衞軍的戰備應處效能。顧立雄表示，電腦兵棋無關勝負，而是以貼近實戰的精神，磨練防衞軍聯合作戰整體效能。

顧立雄指示統裁部應持續設計指揮所轉移、通資中斷等狀況，以驗證各層級指管系統韌性，確保在實際戰況中仍能保持有效的指揮與協同。有傳前駐韓美軍司令艾布拉姆斯（Robert B.Abrams）出任漢光電腦兵推的資深觀察員，並首次以參謀本部編制任參謀總長梅家樹的顧問。顧立雄強調，台美軍事交流均按年度計劃正常執行，一貫原則是不評論個案。

再偵獲解放軍13機艦駛近 截至昨早6時的過去24小時，台軍偵獲解放軍軍機6架次，其中兩架次進入台灣防空識別區西南空域，另有7艘解放軍軍艦在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。本報綜合報道