擅攜水稻種質資源出境 農業研究員判囚兩年

【本報綜合報道】國家安全部昨公布一宗有關種業安全案例，一名農業研究人員被公派出國訪學期間，在未經審批的情況下，將61份國家水稻種質資源私自攜帶出境，提供給外方研究機構人員，遭法院判處有期徒刑兩年，剝奪政治權利一年。

共涉61份 供外方機構 案情指，符××在國內某農業研究所從事研究，於訪學初期無具體研究項目，看到外國實驗室裏有許多先進設備，於是萌生將國內科研項目帶到境外的想法，既能幫助自己完成科研任務，還能在同行面前炫耀。在獲得導師的支持後，符××頻繁往返於兩國之間，在未經審批情況下，先後分3次，將4批次水稻種質資源私自攜帶出境，提供給外方研究機構人員。

國安部指出，符××向外國研究機構提供的種質資源，具有重要的科研生產價值，其中一份野生稻資源是中國特有的珍稀資源，按照有關規定嚴禁向境外提供，一旦被外國研究機構用於水稻遺傳育種研究，將對中國種業發展和知識產權保護等，帶來不利影響和潛在隱患。國安部強調，長期以來一些國家不斷通過各種途徑，竊取中國農業種質資源，損害中國國家安全和利益，部分境內科研機構人員法律意識、國家安全意識淡薄，相關風險隱患不容忽視。