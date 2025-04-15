陳文清新疆調研 促嚴打暴恐犯罪

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清上周四至上周六在新疆調研時強調，堅持依法嚴懲，依法打擊暴恐犯罪，依法剷除宗教極端思想土壤，築牢邊境防控「銅牆鐵壁」，阻斷境外「三股勢力」回流滲透，堅決把暴恐威脅阻擋在國門之外。

反分裂反恐任務繁重

陳文清先後到和田、喀什、阿克蘇、烏魯木齊等地，深入有關政法單位、產業園區、種植基地，詳細了解反恐防恐、維護穩定、安置幫教等工作情況。他指出，新疆反恐維穩法治化常態化邁出堅實步伐，有力剷除暴恐犯罪土壤，為新疆長治久安奠定了基礎。今年是新疆維吾爾自治區成立70周年，反分裂反恐怖任務十分繁重。要清醒認識面臨的形勢任務，堅持嚴懲暴恐不動搖，深入推進反恐維穩法治化常態化，堅決守住不發生暴恐案事件底線。堅持依法嚴懲，依法打擊暴恐犯罪，依法剷除宗教極端思想土壤。堅持依法管理，深入細緻地做好有關群體穩就業、穩家庭、穩人心等工作，不斷夯實穩定基礎。堅持依法防控，堅持懲防並舉、寬嚴相濟。