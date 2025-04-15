第五屆消博會開幕 首設低空經濟展區

【本報綜合報道】第五屆中國國際消費品博覽會周日在海南省海口市開幕，展區總面積超過16萬平方米，參展商家來自71個國家和地區超過4,100個品牌，數量超過往屆。本屆消博會首次設立人工智能專區和低空經濟展區，廣州億航智能技術有限公司首席營運官王釗表示，近期國際局勢變化暫未對公司出海業務造成影響，海外售價不會出現波動，後續隨商業化進程加快，將進一步加快拓展國際化。

為期6天的消博會在海南國際會議展覽中心舉行，今次以「全球消費精品展示交易平台」為核心定位，吸引全球大批廠商和品牌參展。其中英國作為主賓國，參展商品涵蓋美妝護理、英倫時尚、健康消費、生活方式和運動戶外等5大領域，為中國消費者提供全場景體驗。

逾4100品牌參展

本屆消博會的一大亮點是多樣化的科技產品透過加強與消費場景的融合，在打造新消費力方面描繪出更多可能性。在消博會低空經濟展區，多間企業集聚，涵蓋無人機裝備製造、立體交通管控系統、飛行訓練、低空場景應用等產業鏈中下游，集中展示了包括無人機、電動垂直起降飛行器（eVTOL）、飛行汽車在內的多款「首證」「新品」。