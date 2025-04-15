歸咎華報復對等關稅 美指領導人未擬談話

中國海關總署：嚴格落實反制措施 中美經濟脫鈎風險加劇之際，美國貿易代表格里爾歸咎中國報復美國對等關稅所致，並指中美領導人目前無對話計劃。中國海關總署副署長王令浚昨表示，近期美國政府濫施關稅，不可避免地對全球包括中美在內的貿易造成負面影響，將嚴格實施各項反制措施，維護國家主權安全發展權益。

格里爾受訪透露，自本月2日開始美方預計在某個時間能夠與中方對話。格里爾強調，作為更廣泛的全球問題一部分，總統特朗普正在努力讓美國製造業和貿易回流，目前局面的唯一原因是中國選擇報復。許多國家肯定地表明不想報復、想與美國談判，而中國做出不同的決定，中方有自主權。

90日與75地談判惹質疑 對於美國是否準備好應對中國可能出售持有的美國資產，格里爾指問題在於美國已經變得如此依賴中國，幾十年來一直沒有獲得公平的市場准入。美方見到中國正在採取行動及實施政策，試圖減少與美國的聯繫，所以中方採取行動並不奇怪。美國顯然必須做好準備，才能擁有一個韌性經濟。外界質疑美國能否在90天限期內分別與75個國家及地區完成談判，格里爾稱早在公布對等關稅前談判就已經開始。

王令浚分析，在外部困難挑戰增多的情況下，各地、各部門和外貿經營主體積極應對，推動外貿進出口平穩開局。海關總署會加快推進智能海關建設和國際合作，創新海關監管制度，促進企業通關便利，以更優監管、更高安全、更大便利、更嚴打私的實際成效，推動外貿穩定發展。

華指目前外部形勢嚴峻 王令浚強調，中國將堅定不移推進高水平對外開放，與各國展開互利共贏的經貿合作。海關總署新聞發言人呂大良指目前外部形勢嚴峻，「但天塌不下來」，將以自身的確定性應對外部環境的不確定性。本報綜合報道