鏡頭記錄小食炊煙 7年千店鮮活串連

晝夜穿梭開封街頭 捕捉真實瞬間吸客流 內媒昨日報道，湖北一名男子自從到河南開封市工作後，過去7年間拍攝了近1,000間街頭小食攤，用鏡頭記錄該座城市的煙火氣息。這一切起源於他2018年偶然拍攝母親切羊腰子的影片走紅，帶動父母開設的羊雙腸店銷量翻倍，從此開啟其探店之路。

攝母親切羊腰影片走紅 吳洋在大學修讀室內設計，曾輾轉於湖北武漢和開封工作。眼見父母每日起早貪黑，凌晨起床準備開店，吳洋遂嘗試操刀拍攝短片，為小店吸引客流。首條影片爆紅後，他又拍攝了隔壁做法創新的灌蛋油炸鬼，再獲網民好評，進一步激發其探店興趣，開始騎着電單車穿梭開封街頭，捕捉小食攤販忙碌背後有苦有甜的片段，拼湊出生活最真實模樣。

吳洋表示，許多地道小食攤因位置偏僻而生意冷清，他的影片不僅能幫有關攤主增加收入，也能讓更多人了解開封美食，不過由於尖峰時段往往只有一瞬，因此必須快速抓拍。

去年，吳洋更嘗試創業開年糕店，初期單日營業額僅百元人民幣，一番摸索後漸入佳境。待店舖穩定後，他再度投入拍攝，形容開封是寶藏城市，仍有無數美食等待發掘。

已成當地攤販流量密碼 7年間，吳洋手下的鏡頭記錄了凌晨營業的胡辣湯攤檔、巷口的五香牛肉、夜市裏的羊腰子湯等，這些小食都代表他心中的開封煙火氣，希望能吸引更多人前來遊玩品嘗。如今，其影片作品不僅成為當地攤販的流量密碼，更成為串聯這座美食古城的最鮮活地圖。本報綜合報道