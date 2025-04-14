兩岸國際

緬甸5.5級地震 未有傷亡報告

美國地質勘探局表示，緬甸於昨日早上發生黎克特制5.5級地震，震央位於曼德勒密鐵拉東北偏北34公里，震源深度7.7公里，未有傷亡及損毀報告。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者