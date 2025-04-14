兩岸國際

塔吉克5.8級地震 距華245公里

中國地震台網指，中亞國家塔吉克斯坦於昨日中午12時24分發生黎克特制5.8級地震，震源深度10公里，震央位於塔吉克中部接壤阿富汗的邊境地區，距離中國邊境約245公里。（綜合報道）
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