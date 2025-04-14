發售門票不如預算 大阪世博或現虧損

首日料逾14萬人入場 為期長達半年，日本大阪‧關西世博會由昨天起正式開放，共有158個國家或地區參展，預計首日錄得超過14萬人入場。然而，主辦單位直至上周四只賣出915萬張預售門票，只達銷售目標六成半左右，有可能出現虧損。

在開幕前，世博會所在地、人工島夢洲東入口及西入口已大排長龍，不少民眾手持吉祥物「脈脈」商品。踏入日本時間昨晨8時30分（香港時間昨晨7時30分）左右，世博會舉行開幕剪綵典禮，地方創生大臣伊東良孝、經濟產業大臣武藤容治、防衞大臣中谷元及大阪府知事吉村洋文等人出席。日本國際博覽會協會會長、經濟團體連合會會長十倉雅和發布宣言，宣布世博會「現在開幕」。

排首名男子冒強風露宿 來自千葉縣、52歲男子松本一洋上周六早上10時已抵達會場，當晚領到1號入場號碼牌。他指自己讀小學時曾參觀1985年在筑波市舉辦「國際科學技術博覽會」，從此很喜歡世博會。他坦言等待開幕時間並不易過，需冒強風睡在路上，由於睡眠不足，加上天氣冷又辛苦，曾想過回家。

日本國際博覽會協會估計，世博會昨天入場人數有望突破14萬關口，預售門票亦較月初增加大約45萬張，仍與1,400萬張目標相距甚遠。吉村洋文上周承認很難達成目標，需售出1,800萬張門票方可平手，希望在世博會舉行期間力爭實現盈利。分析指，由於世博會八成以上運營費用正是依靠門票收入維持，本屆活動可能蝕本。

設84展館 數個未完成 會場設有84個展館，不過印度、智利、尼泊爾、越南及汶萊以內部裝修施工尚未完成等原因為由，暫不對外開放。資料顯示，大阪‧關西世博會是日本繼1970年大阪世博會及2005年愛知世博會後，在國內相隔廿年再次舉辦同類大型活動。本報綜合報道