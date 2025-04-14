首爾中央地方法院刑事合議25庭開庭審理尹錫悅內亂案，被告有出庭義務，多個團體申報在法院附近舉行集會。由於尹錫悅出庭可能會為公眾帶來不便，法院全面禁止公務車以外的私家車出入，關閉部分出入口，加大安檢力度。憲法法院本月4日以戒嚴違憲等理由同意彈劾案，即時罷免尹錫悅的總統職務，他失去總統司法豁免權，需以普通民眾身份接受刑事審判。根據南韓法律，若以排除國家權力或擾亂憲政秩序為目的發動暴動，可構成發動內亂罪，主犯可判處終身監禁、無期徒刑乃至死刑。前總統全斗煥因領導內亂等罪，於1997年判處終身監禁，外界預計尹錫悅的刑罰不會更重。