尹錫悅內亂案今開審
【本報綜合報道】南韓前總統尹錫悅去年12月3日頒布緊急戒嚴令，涉嫌發動內亂而被捕，首爾中央地方法院今日首次開庭審理。
首爾中央地方法院刑事合議25庭開庭審理尹錫悅內亂案，被告有出庭義務，多個團體申報在法院附近舉行集會。由於尹錫悅出庭可能會為公眾帶來不便，法院全面禁止公務車以外的私家車出入，關閉部分出入口，加大安檢力度。憲法法院本月4日以戒嚴違憲等理由同意彈劾案，即時罷免尹錫悅的總統職務，他失去總統司法豁免權，需以普通民眾身份接受刑事審判。根據南韓法律，若以排除國家權力或擾亂憲政秩序為目的發動暴動，可構成發動內亂罪，主犯可判處終身監禁、無期徒刑乃至死刑。前總統全斗煥因領導內亂等罪，於1997年判處終身監禁，外界預計尹錫悅的刑罰不會更重。
大選民調 李在明大幅領先
距離舉行總統選舉尚有一個半月時間，最新民調顯示在野共同民主黨前黨魁李在明支持度為37 %，僱傭勞動部前部長金文洙則以9 %支持率排第二，雙方差距甚至超出誤差範圍。
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