中資鋼企蝕錢擬關停 英政府接管續經營

下議院通過緊急法案 3500員工暫免徬徨 英國下議院上周六通過緊急法案，允許政府接管英國鋼鐵公司維持運作。法案已獲御准，代表正式成為法例。英國鋼鐵公司5年前由中國敬業集團收購，但因虧損嚴重而打算停運。

英國首相施紀賢於復活節期間召回下議員，為1982年福克蘭群島戰爭以來首次在休會期間召開周末緊急會議。商業及貿易大臣韋諾韜發言時提到，法案賦權政府可指令英國鋼鐵公司董事會維持工廠運作、向僱員支付薪酬及購買原材料，甚至必要時可使用武力，扣押資產。他認為長遠而言，國有化仍然是可能選項。韋諾韜強調，保留和生產原生鋼的能力符合英國國家利益。他相信鋼鐵是英國工業實力、安全及身為全球主要大國身份的基礎。

停運將致無法生產原生鋼 多名下議員贊成法案，認為不應讓鋼鐵廠停產，導致廉價進口鋼材扼殺英國產業。施紀賢上周六去到鋼鐵廠所在的英格蘭北部斯肯索普與工人對話，強調會保障他們就業。一旦斯肯索普的煉鋼爐關閉，英國將成為7大工業國集團中唯一無法利用鐵礦石、焦炭和其他原材料生產原生鋼的國家。

英國鋼鐵公司於2020年被中國敬業集團收購，目前擁有約3,500名員工。在高關稅、能源成本、市場供應過剩等因素影響下，英國鋼鐵公司每月虧損超過70萬英鎊（約710萬港元）。

當局撥款254億元支持行業 維持英國鋼鐵工業現在已成為施紀賢的戰略重心，英國政府正撥款25億英鎊（約254億港元）來支持行業。在美國徵收25%鋼鋁關稅後，施紀賢還尋求制訂一項工業戰略，以支持英國的關鍵產業。本報綜合報道