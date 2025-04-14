烏議會本周將延長戒嚴令90天
【本報綜合報道】烏克蘭最高議會選民之聲黨議員熱列茲尼亞克（Yaroslav Zheleznyak）上周六透露，本周將延長戒嚴令和總動員90天。如果今次是最後一次延長，意味總統選舉最快今年11月才能舉行。
戒嚴令將於下月9日屆滿，外界關注會否延長。熱列茲尼亞克表示，戒嚴和總動員都會延長，最高議會或於明天至周五期間審議表決。他解釋，今次延長是從上次延期結束之日起計算，不是從批准之時開始，一旦獲准延長，新的戒嚴令從5月9日開始，持續到8月6日。熱列茲尼亞克又指，不可能在8月6日結束戒嚴後便在8月24日立即舉行選舉，因為根據烏克蘭法律，議會選舉和總統選舉必須分別提前至少60天和90天進行準備工作。
或最快11月選總統
烏克蘭總統澤連斯基的任期原定去年5月屆滿，但因俄烏戰事頒布戒嚴令，期間不能舉行總統選舉，澤連斯基繼續留任。俄羅斯總統普京多次公開表示澤連斯基逾期留任是非法，認為與他談判簽署任何停戰協議可能會有法律問題，堅持要烏克蘭選出新總統後才談判。
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