烏議會本周將延長戒嚴令90天

戒嚴令將於下月9日屆滿，外界關注會否延長。熱列茲尼亞克表示，戒嚴和總動員都會延長，最高議會或於明天至周五期間審議表決。他解釋，今次延長是從上次延期結束之日起計算，不是從批准之時開始，一旦獲准延長，新的戒嚴令從5月9日開始，持續到8月6日。熱列茲尼亞克又指，不可能在8月6日結束戒嚴後便在8月24日立即舉行選舉，因為根據烏克蘭法律，議會選舉和總統選舉必須分別提前至少60天和90天進行準備工作。