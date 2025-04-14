烏軍F16墜毀機師亡 疑俄S400導彈首擊落

目擊者稱在蘇梅州上空 遭第3枚命中 烏克蘭空軍上周六證實，一架F16戰機當天遭擊落，26歲機師伊萬諾夫（Pavlo Ivanov）陣亡。消息指，可能是俄軍防空部隊發射S400防空導彈擊落，如屬實將是S400首次擊落F16。去年8月迄今，烏克蘭承認損失兩架F16，兩名機師陣亡。

訃聞指出，伊萬諾夫駕駛F16執行作戰任務時死亡，他在保衞祖國的戰鬥中犧牲。F16機師竭盡所能及冒着生命危險，幾乎每天都在非常艱苦條件下作戰，掩護空襲編隊及打擊敵方目標，惟訃聞並未公布事發地點和具體情況。伊萬諾夫此前駕駛蘇25攻擊機，其後送往英國受訓操縱F16。總統澤連斯基向伊萬諾夫家屬致哀，已聽取戰鬥報告，事件具體情況仍在調查中。澤連斯基宣布，追授伊萬諾夫「烏克蘭英雄」稱號，表彰他在捍衞國家主權和領土完整過程中展現個人勇氣和英雄主義，同時由上尉追晉為少校。

有烏克蘭空軍消息人士透露，伊萬諾夫執行任務的地區，不可能有友軍防空系統運作，排除誤擊可能，估計可能是俄羅斯S400防空導彈或R37空對空導彈擊落。《俄羅斯報》援引空天軍機師沃耶沃達稱，當天上午11時45分有人目睹伊萬諾夫座機在蘇梅州上空受到攻擊，成功躲過兩枚S400後遭第三枚命中。

烏行動被指逼俄調S400防空營 另有說法稱，伊萬諾夫座機於上午11時20分飛越蘇梅州，向俄烏邊境地區的俄軍陣地投擲精確制導炸彈，15分鐘後被擊落墜毀。俄羅斯國防部昨日證實，防空部隊過去一天擊落烏克蘭一架F16及攔截逾200架無人機。美國歐洲司令部司令、北約歐洲盟軍最高司令卡沃利早前披露，烏軍在俄羅斯別爾哥羅德州的控制區為縱深2至5公里的戰術突出部，以M142高機動多管火箭系統配合空射風暴陰影巡航導彈遠程打擊，迫使俄軍從頓巴斯前線調回3個S400防空營。卡沃利警告，S400能打擊400公里範圍內目標，對F16構成重大威脅。

烏稱庫存防空導彈已幾乎見底 烏克蘭空軍上周五公布，從戰事爆發至今俄軍共使用6.7萬枚制導滑翔炸彈。烏克蘭空軍聯同防空部隊共攔截2,496枚巡航導彈、465枚空對地導彈、97枚彈道導彈、40枚匕首高超音速導彈及17,575架見證者無人機。然而，烏克蘭空軍指出，庫存的蘇聯時代防空導彈已幾乎見底，現時主要依靠西方援助加強防空。此外，俄羅斯塔斯社引述執法機構指，逾500名烏軍在庫爾斯克州向俄軍投降，當中包括一名哥倫比亞籍外國僱傭兵。本報綜合報道