教師三角尺掟殘女生 二審仍囚5年

【本報綜合報道】湖南省長沙市男教師宋雨明2023年投擲三角尺，導致一名9歲女學生額部嚴重受傷，禁止從事密切接觸未成年人士工作之餘一審判囚5年，被告事後決定上訴。湖南省長沙市中級人民法院上周四二審裁定，駁回上訴。

受害者家屬索償被駁回 2023年9月6日下午，宋雨明參與課後服務，在多次制止、管束學生喧鬧無效後，把半截三角尺擲向吵鬧學生方向，卻擊中另一女學生劉×辰額部，致對方重傷及九級傷殘。長沙市岳麓區人民法院2024年11月一審認定，宋雨明身為教師，對未成年學生實施傷害，影響惡劣，故作出上述裁決。至於女學生一方附帶民事訴訟索償請求，法院認為學校已依法承擔侵權責任並已足額賠償受害人，故給予駁回。

當聞判後，宋雨明及劉×辰雙方均提出上訴。長沙市中級人民法院依法訊問被告人，聽取其他當事人、辯護人及訴訟律師意見，經審理後認為，一審判決認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依法作出前述裁定。