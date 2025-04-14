海南首季出入境 外國人增近6成
【本報綜合報道】海南省海口出入境邊防檢查總站上周五通報，本年第一季度出入境人員錄得63.4萬人次，同比增長10.4%，創歷史同期新高，其中外國人入出境更達28.9萬人次，同比增長59.3%。
自2018年5月1日起，海南實施59國人員入境旅遊免辦簽證政策。通報指，該省本年首季度通過59國人員入境海南30天免簽等政策入境的外國人達12.9萬人次，佔入境外國人總數的89.5%，標誌免簽入境已成外國人前往海南主要方式。另外，海南自2024年12月納入240小時過境免簽政策適用範圍以來，海口美蘭國際機場及三亞鳳凰國際機場已設立專用通道，第一季度吸引過千人次利用該政策入境。
多為旅遊觀光
旅遊觀光仍是外國人來海南主流目的，首季度入境外國人士中，超過84%屬於遊客。由於博鰲亞洲論壇2025年年會、中國國際消費品博覽會、環海南島國際公路單車賽等活動密集舉辦，亦帶動經商、訪問、參展等多元入境需求大幅增長，同比提升近95%。
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