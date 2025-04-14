海南首季出入境 外國人增近6成

自2018年5月1日起，海南實施59國人員入境旅遊免辦簽證政策。通報指，該省本年首季度通過59國人員入境海南30天免簽等政策入境的外國人達12.9萬人次，佔入境外國人總數的89.5%，標誌免簽入境已成外國人前往海南主要方式。另外，海南自2024年12月納入240小時過境免簽政策適用範圍以來，海口美蘭國際機場及三亞鳳凰國際機場已設立專用通道，第一季度吸引過千人次利用該政策入境。