突襲重慶逾500人 雷暴哮喘逼爆急診

一夜6000閃電強對流 花粉誘發咳嗽 重慶多地上周五凌晨迎來雷雨天氣，一夜閃電逾6,000次。隆隆雷聲中，各大醫院急診科經歷異常繁忙的一夜，收治數百名雷暴哮喘病人。經過通宵急救，大多數病人已轉危為安出院，僅少數人留院觀察。

重慶醫科大學附屬第一醫院短短4小時共接診310名雷暴哮喘病人，重慶市中醫院急診科同樣接收了120多名雷暴哮喘病人。重慶市沙壩區陸軍軍醫大學西南醫院急診科主任醫生劉涵教授表示，上周五凌晨至翌日上午8時，收治百多宗因雷暴氣象因素誘發急性呼吸道症狀患者中，重症患者佔約15%，創下醫院單日雷暴相關呼吸系統急症接診量新高。

重慶醫科大學附屬第一醫院趙林解釋，雷暴來臨前的冷空氣和大風，可以將花粉和黴菌顆粒帶入雲層，雲層中的水分和閃電使花粉顆粒和黴菌顆粒爆裂，釋放出更小的微粒。花粉微粒因為體積細小，更容易進入人體呼吸道，繼而引發雷暴哮喘。季節性花粉過敏引起的季節性過敏性鼻炎是雷暴哮喘最敏感的危險因素，雷暴哮喘患者中季節性過敏性鼻炎的患病率高達60%至99%。

493觀測站破極大風紀錄 上周五下午3時至翌日下午3時，全國共有493個國家觀測站打破4月同期極大風紀錄。其中，天津薊州區盤山站風力一度達到14級，打破自1951年來歷史同期極值。北京市有超過800棵大樹吹倒、30輛汽車損毀。山西、河南等地有建築物受損，強對流天氣帶來的暴雨造成廣東多地停電。中央氣象台昨繼續發布大風、暴雪和沙塵暴預警，預計一連兩日內蒙古、山西、河北、北京等地局部地區有11級以上陣風。本報綜合報道