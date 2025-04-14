不忿女方提分手拒性交 男子載上山斧殺

【本報綜合報道】廣東省汕尾市一名50歲代課女教師去年向60歲男友提出分手，並拒絕與對方發生關係後被載到山區殺害。案件將於本月底在汕尾市中級人民法院開庭審理，死者家屬希望能嚴懲兇手。

死者家屬冀嚴懲 據死者女兒稱，父親離世較早，家中三姊弟由母親文××帶大。母親在當地甲東鎮一所小學任代課教師，收入不高。10多年前，經人介紹認識了男子吳××。吳××離過婚，育有一女。兩人一起生活後，母親發現吳××有家暴傾向，就想分手。去年8月，文××坐吳××的電單車外出後失蹤，其家人之後到派出所報案。文××的兒子陳先生稱，吳××曾稱其母「可能跟別人跑了」。同月，警員在山上墓地附近找到母親的屍體。

陸豐市公安局去年9月發出的鑑定意見通知書顯示，文××符合後腦（後尾枕）遭受暴力作用致重度顱腦損傷死亡。據汕尾市人民檢察院的起訴書顯示，文××與吳××以夫妻名義生活約11年，去年8月16日，文××因關係不和提出分手，被吳××要求到外面發生性關係才願意讓其離開。

同日下午1時許，吳××駕電單車載文××前往當地麒麟山，到達一處空地後，吳××從電單車上拿出斧頭要求與文××發生關係被拒，吳××便用斧頭砍殺文××。事後，吳××在逃離途中將衣物和斧頭掉到路邊草叢。