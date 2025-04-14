吸港澳台外籍消費 廣州推舊換新優惠

補貼汽車家電等 最高約2萬元 第137屆廣交會將於明日正式拉開帷幕，廣州市商務局上周六公布《港澳台居民及外籍人士參與廣州2025年消費品以舊換新活動指引》，港澳台及外籍人士憑有效身份證件可享受汽車、家電、數碼、電動單車、家裝廚衞等以舊換新補貼，最高單筆補貼兩萬元（人民幣‧下同，約2.13萬港元）。

活動時間直至今年12月31日，受總額限制補貼資格先到先得，用完即止。報廢符合條件的老舊車輛購置新能源車可獲兩萬元補貼，汽車置換更新按新車價格分4級補貼，新能源車補貼較燃油車每級高1,000元（約1,064港元），最高1.5萬元（約1.6萬港元）。

需持相關證件電話銀行戶口 家電數碼類補貼覆蓋雪櫃、冷氣等12類家電，以及手機與平板電腦等產品，家電類最高可享銷售價20%補貼。家裝廚衞改造每人累計最高補兩萬元，居家適老化改造每人累計最高補貼限額一萬元（約10,640港元），居家適老化改造補貼品類不得與家電類、舊屋裝修及廚衞改造類產品補貼重複。

符合條件的申請人需持港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、港澳居民居住證、台灣居民居住證及外國人永久居留身份證（即永居證、五星卡），並擁有大陸手機號碼及境內銀行帳戶。在廣州申請補貼需開具廣州發票，門店開具發票時商家會要求出示身份證件，收貨地址須在廣東省內，不包括港澳地址。從今年初至本月10日，廣州市以舊換新累計帶動消費總額超過208億元（約221億港元），位列全省第一。本報綜合報道