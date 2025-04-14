台傳以便利店作戰時樞紐 當局否認

【本報綜合報道】英國《衞報》前日報道，台灣正研究把1.3萬間便利店打造成為「戰時樞紐」。地區首長辦公室發言人昨表示，在全社會防衞韌性委員會討論時，有大型商店業者分享以往地震救災角色及經驗，也有委員提議參考國際經驗加入民間通路合作，目前無具體規劃。

報道指，台灣政府規劃一旦台海爆發戰爭，民眾可前往便利店領取配給物資及醫療用品，亦可在便利店櫥窗觀看政府公告，也可利用店家WiFi上網。當戰爭發生時，軍人甚至警察將派往前線，由民間第一線應變人員負責照顧及管控社會秩序。

擬5方面強化社會防衞韌性 地區首長辦公室發言人郭雅慧表示，為了強化全社會防衞韌性，政府相關單位持續就民力訓練暨運用，戰略物資盤整暨維生配送，能源及關鍵基礎設施維運，社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網絡安全等5方面展開盤整與驗證。相關戰略物資配送場域及配送方式，政府原已設有配送站機制，並持續以安全性、可及性、專業性為原則，參酌境內外經驗規劃精進。惟她強調，警員不會「派往前線」，而是協助維持社會治安、管制交通物流秩序，關鍵基礎設施防護等重要市民保護任務。