中日韓學者聚山東 研3國友好交流
【本報綜合報道】來自中國、日本、南韓專家、學者及相關領域代表上周五在山東省濟南市舉辦「山海相望：中日韓民間認知與友好交流之路」研討會，圍繞中日韓民間認知與互信現狀，分析影響3地民間正面認知與積極交流因素，探討促進彼此友好交流未來對策。
籲以合作導向 求同存異
南韓首爾市立大學教授尹鐘錫認為，韓中日當前經歷快速高齡化、出生率下降及人口減少結構性危機，不僅是各國內部議題，更影響整個東亞社會經濟可持續性，須重構社會再生產體系，並為青年群體參與提供制度性保障及政策支持。日本明治學院大學國際和平研究所客座研究員石田隆至教授提出，很多日本年輕人現在通過社交媒體了解中國新面貌，並因此產生興趣，他們通過多元化渠道，可打破刻板印象去了解不同側面，都是推動認知改變契機。
中國社會科學院學部委員，山東大學講席教授、國際問題研究院院長張蘊嶺則表示，在當前複雜國際形勢下，3國需尋求以合作為導向求同存異，2025年至2026年為中日韓文化交流年，彼此須構建獨特對話機制，走和平合作發展之路。
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