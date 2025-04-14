中日韓學者聚山東 研3國友好交流

籲以合作導向 求同存異

南韓首爾市立大學教授尹鐘錫認為，韓中日當前經歷快速高齡化、出生率下降及人口減少結構性危機，不僅是各國內部議題，更影響整個東亞社會經濟可持續性，須重構社會再生產體系，並為青年群體參與提供制度性保障及政策支持。日本明治學院大學國際和平研究所客座研究員石田隆至教授提出，很多日本年輕人現在通過社交媒體了解中國新面貌，並因此產生興趣，他們通過多元化渠道，可打破刻板印象去了解不同側面，都是推動認知改變契機。