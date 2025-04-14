冀保經貿 巴西總統下月訪華

憂美措施難測 備替代方案應對貿策 巴西總統盧拉下月到訪中國，料與中國領導人會面，是2023年再次上台後兩人第3次會晤。一名巴西外交官指出，因應美國總統特朗普不可預測貿易政策，國家需尋找替代其他方案，中國正是其中一個選項，巴中關係升溫屬不可避免。

根據巴西政府提供行程，盧拉5月13日將前往北京，參加中國與拉丁美洲及加勒比地區領導人會議，在此期間料與中國領導人舉行會談。此外，中巴領導人除了7月可能將在巴西里約熱內盧現身金磚國家峰會再次碰面之餘，雙方11月亦有機會在巴西一同出席第30屆聯合國氣候變化大會（COP30）。

一名巴西官員解釋，面對美國現行貿易政策，國家自然需尋找替代方案，亦希望與歐盟達成區域貿易協議，同時加強與其他金磚國家之間合作。他形容一切是降低風險政策，如今巴西與美國之間關係風險很高，又指巴中兩國關係已變得非常密切。

中國採購巴西大豆量急增 自美國月初宣布徵收對等關稅措施後，中國企業上周從巴西購買至少240萬噸大豆，約為中方每月大豆平均壓榨量的三分之一，搶購規模及速度均異於尋常。美國大豆協會主席雷格蘭哭訴，國內農民尚未從2018年貿易戰中恢復過來，保持進入中國市場至關重要，如今面臨潛在重大損失，農民首當其衝地承受農業稅負擔，不能成為犧牲羔羊，為了他人利益而背負大部分痛苦。

美政策搖擺 華斥違背規律 被問及如何評價美國日前宣布豁免電腦、智能手機、半導體製造設備及集成電路等部分產品對等關稅時，中國商務部新聞發言人昨稱，中方正評估有關影響，並形容屬美方修正單邊錯誤做法的一小步。他批評美方對等關稅不僅違背基本經濟規律及市場規律，也無視國家間互補合作及供需關係，對等關稅不僅沒有解決美自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營及人民生活消費，損人不利己。

該名發言人重申，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，「解鈴還須繫鈴人」，中方敦促美方正視國際社會及國內各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，徹底取消對等關稅錯誤做法，回到相互尊重，通過平等對話解決分歧正確道路上來。

另外，外交部前天發布長約兩分鐘影片，批評美國掀起關稅風暴席捲全球，結果把自己搞成「世界公敵」，還好有中國在，「天塌不下來」。中國官媒旗下自媒體「玉淵譚天」昨稱，接下來中方還會同更多國家一同就應對美國對等關稅溝通，加強合作，絕不允許有人用中國利益去給美國當投名狀。本報綜合報道