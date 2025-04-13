屏東大鵬灣紅樹林 為台僅有原生族群

【本報綜合報道】台灣兩間大學上周五於《台灣博物館學刊》發表「台灣紅樹林分布的變遷」研究，發現目前僅得屏東東港大鵬灣存在原生紅樹林族群。研究不僅為紅樹林歷史與地理分布提供全新視角，更為海岸濕地的生態保育與管理策略提供關鍵參考依據。

研究由中興大學生命科學系與全球變遷生物學研究中心教授施習德、許秋容，以及台灣中山大學退休教授楊遠波發表，回顧自1864年首次文獻記載以來，台灣紅樹植物的歷史分布和演變脈絡，進一步確認台灣現存紅樹林許多是人為引入栽植，非自然原生分布。研究指出，基隆灣和高雄港曾擁原生紅樹林族群，但目前均已滅絕。屏東東港大鵬灣現存紅樹林，研判為台灣少數原生海茄苳族群。

另均屬人為引入 挑戰倡議 至於其餘地區紅樹林，依歷史文獻和早期標本採集紀錄，可確認是人為引入而非當地原生，包括早期自大陸福建、廣東所引入，或是於沿海地區廣泛栽植而擴張族群。研究結果挑戰「紅樹林應該遍布台灣海岸」的倡議，為海岸濕地生態與多樣性管理提供嶄新觀點。